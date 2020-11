Ratas soovitab jõulupeod ära jätta ja kanda maski

Peaministri sõnul ei tule piirangud aga ebaproportsionaalselt ranged. «Soov on sekkuda nii vähe kui võimalik, me peame vaatama ühelt poolt majanduse toimimist, meil ei ole soovi sulgeda plaanilist ravi või haridust, ja selleks me peame vaatama, et saame nakatumise taas alla,» ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.