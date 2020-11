Reps taunib koolide isetegevust õpilaste distantsõppele saatmisel

Ministri sõnul ei plaanita uusi koroonapiiranguid koolidele ega lasteaedadele, vahendab ERR. «Vastupidi, me oleme teravdatud tähelepanu alla võtnud selgelt ebaproportsionaalsed otsused hariduse piiramiseks, mis tulevad väga lühikese etteteatamisega ja tagantjärele, tulevad selgelt ebaproportsionaalselt ja need ei ole olnud kooskõlas näiteks terviseameti ettepanekuga, vaid need on tulnud kooli juhtkondadelt,» rääkis Reps neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil.