Proviisor räägib, kui palju on vaja erinevas vanuses D-vitamiini

Selles, kui palju vitamiin D peaks päevas võtma, puudub lõplik üksmeel. Tervise arengu instituut soovitab alates 6. elukuust kuni 60-aastastele 10 mikrogrammi (μg) ehk 400 ühikut päevas, Eesti osteoporoosi liidu soovitusel võiks täiskasvanud manustada 20-25 µg vitamiin D päevas. «Viimasel ajal tundub siiski, et ilma vereseerumist D-vitamiini taset määramata võiks vastsündinud alates teisest elunädalast võtta 10 μg päevas, 1-12-aastased 10-20 μg, 12-18-aastased 15-20 μg ja täiskasvanud 20-25 μg päevas,» ütleb proviisor. Ta lisab, et kui vereproovi alusel on kindlaks tehtud, et vitamiin D on veres vähe (alla 75nmol/l), on vajalik suuremate annuste manustamine. «Tavaliselt on normaaltaseme saavutamiseks vajalik 50–100 μg ehk 2000-4000 ühikut päevas, täpsema lisamanustamiseks vajaliku annuse saab vereproovi alusel.»