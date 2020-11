Õiguskantsler: koroonapiirangud ei tohi põhineda hirmul

Ülle Madise rääkis ERR -ile, et valitsuse uute koroonapiirangute valguses tuleks esmalt ära oodata, millisele mõjuanalüüsile need tuginevad.

«Selle hirmutamise tagajärjed on palju rängemad, kui seda võib-olla osatakse arvata. Ühelt poolt, inimeste vaimse tervisega on lood juba läinud kehvemaks asjatundjate sõnul, kahjuks on lisandunud enesetappusid, ja teiselt poolt tuleb arvestada sedagi, et inimesed peavad omale elatist teenima, et lapsed peavad saama koolis käia, peavad saama sooja koolitoitu, et inimesed peavad saama sporti teha,» loetles Madise.