Haiglate liidu juht räägib, kuidas Eestis ollakse valmis uueks kriisiolukorraks

«Oleme koostöös terviseameti ja jõuministeeriumitega püüdnud koolitada inimesi, tõhustada koostööd ning leppida kokku tegutsemisloogikad juba ammu enne kriisiolukorda,» rääkis Sule.

Haiglate liidu juhatuse esimehe sõnul saadi juba kevadel erinevate üksuste vahel koostöö hästi toimima. «See, et pääsesime nii suures mahus haigetest, nagu neid oli mõnes teises Euroopa riigis, ei juhtunud kogemata,» märkis Sule.

«Eriolukorda saab oma olemuselt võrrelda sõjaga. Alati on rahva jaoks kangelased ja inimesed, kellele nende tegutsemist ette heidetakse. Mitte alati ei pruugi selles olukorras karistada saamine olla seotud ebapiisava pingutuse, pahatahtlikkuse või rumalusega. Asjaolud lihtsalt kujunevad pinge all selliselt. Arvan, et terviseameti juhtkond püüdis kevadel anda endast parima, kuigi sai väga palju kriitikat olukorras, kus tegutsesime kõik senitundmatus olukorras. Pandeemia tingimustes tegutsemise kogemust polnud meil kellelgi,» rääkis Sule.

Tema sõnutsi juhtis Haiglate liit juba kriisi alguses valitsuse tähelepanu asjaolule, et eriolukorras tegutsemiseks puuduvad meil vajalikud ressursid ja kehtiv hinnakiri ei arvesta tekkivaid kulutusi. Samas võimaldab tervishoiuteenuse korraldamise seadus finantseerimismudelit eriolukorras muuta. Nii otsustatigi ja sellega päästeti Sule hinnangul tervishoiusüsteem kokkuvarisemisest.

«Senisest kogemusest on kaasa võtta soovitus üle vaadata terviseameti roll ja toimimine. Ükski kriis ei möödu kadudeta. Uues hädaolukorras riikliku tervishoiumudeli teistel alustel käivitamine läheb kindlasti lihtsamalt. Meil on kogemused ja vajalikud ressursid suuresti olemas,» on Sule veendunud.