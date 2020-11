Rekordilised 400 000 eurot: mis saab Pardirallil kogutud annetustest?

Kui eelnevatel aastatel on Pardiralli toimunud vabaõhuürituse ja perepeona Kadriorus, tuli sel kevadel välja mõelda uus lahendus, sest Covid-19-st alguse saanud eriolukord kujutanuks suure rahvakogunemisena nõrga immuunsusega vähihaigetele lastele liigset ohtu. Seetõttu sündiski koostöös ETV-ga plaan, et Pardiralli jõuab ekraanile telesaatena.

Kaili Semm FOTO: Erakogu

«Vähihaigete laste vanemate liidu esindajana olen südamest liigutatud ja tänulik, et annetajad ja laste võitlusele kaasaelajad võtsid uue Pardiralli formaadi omaks ning suutsime koguda annetustena summa, millest ei osanud isegi unistada,» ütleb Kaili Semm ja lisab: «Siiski pole meie eesmärk palju raha koguda, vaid aidata võimalikult palju peresid ja lapsi.»

Millele annetatud raha kulub?

Pardiralli kõige suurem võit on see, et oleme saanud anda lootust haigetele lastele ja nende vanematele,» selgitab Semm. Esimest korda 2014. aastal toimunud Pardiralli tulemusena koguti summa, mis võimaldas luua Eesti Vähihaigete laste vanemate liidu juurde tugikeskuse. Keskuse eesmärgiks on koondada ja koordineerida erinevate tugiteenuste vahendamist ja abi pakkumist vähihaigete lastele ning nende vanematele seoses vähidiagnoosi saanud lapse raviga. Lihtsamalt öeldes saavad tugikeskusest vähihaigete lapse perekonnad vajalikku vaimset ja materiaalset abi.

Loetelu teenustest ja võimalustest, mida tugikeskus ja selle koordinaator-tugiisik vähihaigete laste peredele pakuvad, on tänaseks juba äärmiselt lai. «Pardirallil kogutud annetuste abil saame aidata peresid seal, kus nad seda vajavad, olgu selleks kalli vähiravi eest tasumine, väljaspool Eestit oleva ravi transpordikulude ja majutuskulude katmine, analüüside eritingimustes saatmine teise riiki, laste tegevused haiglas ravil viibimise ajal, laste ja vanemate psühholoogiline toetus või muu raviga seotud rahaline ja moraalne tugi, mis on jäetud nii raskes seisus oleva lapsevanema kanda,» kirjeldab Semm lapsevanemateni jõudvat abi ja tuge. Enne tugikeskuse loomist olid lapsevanemad oma mures tema sõnul justkui üksi. Ent tänane tugi- ja kontaktvõrgustik annab neile lootust ja kindlustunnet elu kõige karmimas võitluses.

Liidu juhi kinnitusel on sageli ka teenused, mida vähihaige lapse perekond vajab, riiklikult olemas ja riigi poolt rahastatud, ent nende olemasolust ei ole emad-isad lihtsalt teadlikud. «Meie tuleme appi ka siis, kui riiklikud võimalused on laste ja nende vanemate jaoks ammendunud.»

Üksnes koostöö arstidega

Aeg-ajalt jõuab avalikkuseni lapsevanemate abipalveid rahastada vähihaige lapse ravi välisriigi kliinikus. «Meie liidu põhimõte on see, et Eesti vähihaigete laste vanemate liit teeb koostööd arstidega ja saame aidata neid, kes meie poole abi saamiseks pöörduvad,» kõneleb Semm.