Arst: Eesti inimestel on immuunsust tagada aitavast mikrotoitainest vajaka

Seleeni üleküllus (üle 100 µg/dl) võib esile kutsuda küüslaugu lõhna suus, haprad küüned, juuste väljalangemise, jäsemete punetava turses naha ja verehüübivushäired. Laboriarst selgitab aga, et seleenimürgistus võib tekkida vaid piirkonnas, mille keskkonnas on tööstuse või õnnetuste tõttu suured seleeniühendid ning saastumata toitu süües ei ole võimalik tarbida organismile kahjulikus koguses seleeni.

Eestlastel ja teistel Põhjamaa rahvastel on seleeni veres pigem vähem kui võiks. Teadaolevalt on seleenisisaldus toidus seotud tihedalt selle kasvukohaga. Maailma eri paigus on seleenisisaldus pinnases väga erinev. Vahemere maade pinnases on rohkem seleeni pikaaegse vulkaanilise tegevuse tõttu. Meie pinnas on seleenivaene, ent see-eest on seda rohkem mereandides ja kalades. Seepärast peaksid Põhjamaade rahvad seleenivaeguse ennetamiseks sööma rohkelt rasvast kala ja teisi mereande. Lisaks sellele leidub seleeni palju ka pähklites, eriti parapähklis, ja seemnetes ning ühtlasi ka seentes, brokolis, täisteratoodetes, kamapallides, küüslaugus, sibulas, piimatoodetes, kapsas ja halvaas.