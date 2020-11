Pildil on reastatud süstal ja uue koroonavaktsiiniga täidetud viaalid Pfizeri logo ees.

USA ravimitootja Pfizer Inc teatas esmaspäeval, et koostöös Saksa partnerfirma BioNTechiga loodud eksperimentaalsel koroonavaktsiinil on tõestatud enam kui 90 protsendine efektiivsus.