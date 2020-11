Esimene taimepõhine gripivaktsiin läbib edukalt inimkatseid

Siiani on kasutatud gripivaktsiinide valmistamiseks kanamunadest või katseklaasirakkudest nopitud viiruseosakesi, mistõttu võtab viirusosakeste hankimine aega mitu kuud. Kanada ja Soome teadlased kasutasid vaktsiini valmistamiseks tubakataime Austraalias kasvavat sugulasliiki Nicotiana benthamianat, mille geene muundati nii, et see toodaks gripiviiruste väliskesta meenutavaid osakesi.

Ajakirjas The Lancet avaldatud uurimustöö näitab, et muundatud taimed on üks võimalik alternatiiv tõhusamaks vaktsiinide tootmiseks, sest taimi saab panna tootma parasjagu vajaminevaid viirusvalke ja kasvatada just vajaminevas koguses.