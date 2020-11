Tulevikutoit ⟩ Liha asuvad toidulaualt välja sööma putukad ja vetikad

Katseklaasiliha ehk kultiveeritud liha tootmiseks on vaja võtta loomalt lihaskoe rakud, istutada need kollageenist maatriksile ning viia toitelahusesse.

Ajal, mil enamiku inimeste meeli on vallanud koroonaepideemia, ei tohi unustada ka kliimasoojenemisega seotud ohte. Maailma Looduse Fondi (The World Wide Fund for Nature, WWF) ja Oxfordi ülikooli teadlased vaatasid hiljuti läbi 75 maa riiklikud toitumissoovitused ja leidsid, et enamik neist ei ole piisavad kliimamuutuste ja loodusliku vaesumise peatamiseks. WWFi andmetel põhjustab toidu tootmine 25–30 protsenti kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogusest ja see on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise suurim põhjus.