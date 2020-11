Popov toetab koroonapiirangute karmistamist

«Jah, piirangud peavad olema. Meedikud väga ootavad, et valitsus otsustab midagi selles osas. Sellest sõltub meie tulevik,» rääkis Popov teisipäeva hommikul «Terevisioonis».

Ta selgitas, et viiruse levikuga võitlemiseks on vaja preventiivseid meetmeid ja piiranguid ja et tervishoid ei saa ilma nendeta hakkama, kui tekib eksponentsiaalne kasv, vahendab ERR.