Nahahaiguste kulg ja ravi oleneb naha molekulaarsetest muutustest

Nahk on organismi suurim organ, mis kaitseb organismi väliskeskkonna mõju eest. Naha välimise kihi peamine rakutüüp on keratinotsüüdid. Need osalevad keskkonna ja immuunrakkude vahelises kommunikatsioonis, mõjutades nii kaasasündinud kui ka omandatud immuunreaktsioone. Rakkudes esinevad häired võivad põhjustada erinevaid nahahaiguseid, sealhulgas psoriaasi ja atoopilist dermatiiti.