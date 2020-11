Valitsus kehtestas 2+2 nõude ja maskikohustuse ühistranspordis

Haridusminister Mailis Reps rääkis Vikerraadio saates «Uudis+», et valitsus on otsustanud taastada siseruumides 2+2 nõude ehk liikuda võib kahe kaupa, hoides järgmise paariga kahemeetrist vahet. See hõlmab suuremaid poode, kaubanduskeskusi, ametiasutusi; kassades peab püsima maha märgitud «kollaste joonte» taga.