Terviseamet koroonareeglitest: kui nädalaga olukord ei parane, saab maskisoovitusest kohustus

Valitsuses on võetud vastu otsus, et ühe nädala jooksul veel vaadatakse ühiskonna käitumist ja selle järgi võib tulla maskikandmise kohustus, vahendab ERR. Hetkel antud juhis ei ole antud korralduse vormis – juriidiliselt tähendab see, et kui inimene ei kanna maski, ei järgne sellele sanktsioone.