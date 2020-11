Klapiga kaitsemask: tõhus kaitse kandjale, võimalik viiruse levitaja teistele

Valitsuse edastatud maskikandmise suunis näeb ette maski kandmist ühistranspordis ja rahvarohketes siseruumides. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles « Aktuaalses kaameras », et valitsus ei pannud paika, milliseid maske inimesed kandma peaksid, vältimaks inimestele üle jõu käiva rahalise lisakohustuse tekitamist.

Terviseameti sõnul võib maski osta apteegist või poest, ühekordse või korduvkasutatava, ja maski võib ise teha. Viimane ei ole samaväärne meditsiinilise maskiga, aga tavaolukorras kaitseb siiski piisavalt. Oluline on meeles pidada, et maski kandmine pidurdab viiruse levikut ainult kombineeritult regulaarse kätepesu ja kaaskodanikega vähemalt kahemeetrise distantsi hoidmisega. Need, kes tunnevad end halvast, ei tohi väljaspool kodu liikuda ka maskiga.