OTSEÜLEKANNE ⟩ TAI alkoholikonverentsil räägitakse Eesti ööelu pahupoolest

Täna tervise arengu instituudi (TAI) korraldataval alkoholikonverentsil «Alkohol ja illegaalsed uimastid ööelus» võetakse kokku nii legaalsete kui illegaalsete uimastite teema – antakse ülevaade uimastite tarvitamisest ning sellega seotud probleemidest ööelus, lahatakse murekohti ning püütakse leida lahendusi selle turvalisemaks muutmisel.

«Ööelu on üks osa linna kultuurilise ja majandusliku pildi kujundamisest ja peaks pakkuma positiivseid elamusi ja meelelahutust, ent paraku on ööelul ka varjupool, millele annab enim tooni alkoholi, aga ka illegaalsete uimastite tarvitamine. Varjupool toob omakorda kaasa riske nii tarvitajale endale kui ka teda ümbritsevatele inimestele,» kommenteeris TAI direktor Annika Veimer.

Alkoholi liigtarvitamine on öistel tänavatel kõige enam silmatorkav probleem, politsei saab alkoholiga seotud väljakutseid nädalavahetusel iga 10 minuti järel. Joobes juhtunud õnnetused annavad rohkelt tööd ka kiirabile, et hoida ära tervisekahjusid. Mürgistused, kukkumised, alajahtumised, aga ka füüsilise ja seksuaalse vägivalla ohvriks langemine on vaid mõned näited tagajärgedest, mis joobes inimest tabada võivad.

Illegaalsete uimastite tarvitamine toimub pisut varjatumalt, kuid tihti samaaegselt koos alkoholi tarvitamisega. Hinnanguliselt ligi viis protsenti Eesti elanikest on tarvitanud viimase aasta jooksul samaaegselt alkoholi ja mõnda narkootilist ainet, milleks on ööelu puhul peamiselt stimulandid. «Sagenenud on uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine, mille alla kuuluvad sünteetilised stimulandid ja kannabinoidid ning hallutsinogeenid, mille koostis on sageli teadmata ja mis koostoimes alkoholiga võivad tekitada tõsiseid terviseprobleeme,» lisas Veimer.

Ei saa ka unustada, et öine linn on paljude inimeste elukeskkond – kodu, kus on õigustatud ootus öörahule. Konverentsil räägib Tallinna abilinnapea Betina Beškina Tallinnas tuleval aastal kehtima hakkavast kellaaja piirangust alkoholimüügile ja argumentidest, mis selle otsuseni viisid.

«Hoiakute püsivaks muutumiseks on tarvis noori positiivselt mõjutada, sest nemad on potentsiaalsed tuleviku alkoholitarvitajad. Laps veedab suure osa päevast kodunt eemal, mistõttu ei kujunda noort ainult kodu alkoholi- ja uimastitarvitamise osas, vaid on meie kõigi ühine pingutus ja vastutus. Lapsed jäljendavad täiskasvanuid ja see on sageli üks osa suureks saamise protsessist. Kui suudame ära hoida joobe tõttu tekkivad ohuolukorrad, tagame tänastele noortele turvalise tuleviku ja kõigi jaoks meeldiva elukeskkonna,» rääkis Põhja prefekt Kristian Jaani.

Olukorrast annavad ülevaate TAI ja politsei- ja piirivalveamet ning konverents lõpeb vestlusringiga, kes ja kuidas saavad ööelu turvalisemaks muutmisele kaasa aidata. Vestlusringis otsitakse vastuseid küsimustele, näiteks mida vajame selleks, et ennetada purjujoomist ja uimastitarvitamist? Kuidas vähendada öisest alkoholi- ja uimastitarvitamisest tekkivaid kahjusid?

Ajakava

9.30–10.00 Kogunemine

10.00–10.05 Päeva tutvustus – Mart Soonik, päeva juht

10.05–10.10 Avasõnad – Annika Veimer, Tervise Arengu Instituudi direktor

10.10–10.35 Alkoholi ja uimastite tarvitamise hetkeseis – Sigrid Vorobjov, Tervise Arengu Instituudi uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja

10.35–10.50 Tallinna reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes – Katri Abel-Ollo, Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse teadur

10.50-11.05 Narkootikumide tarvitamine Covid-19 eriolukorra ajal – Velli Kütt, Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse analüütik

11.05–11.30 Olukorrast öises linnas – Kristian Jaani, politsei- ja piirivalveamet, Põhja prefekt

11.30–11.45 Paus

11.45–12.15 Globaalse alkoholitööstuse mõju poliitikale – Gerard Hastings, Stirlingi ülikooli emeriitprofessor

12.15–12.40 Pidutsemine kahetsuseta – Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht

12.40–13.15 Lõuna

13.15–13.40 Tallinn: kultuurselt ja kainestavalt suurlinna tulede säras – Betina Beškina, Tallinna abilinnapea

13.40–14.15 STAD programm – koostöö turvalise keskkonna loomisel – Johanna Gripenberg, PhD Karolinska instituut, ja Patrick Widell, Stockholmi politsei

14.15–14.30 Paus

14.30–15.20 Vestlusringis «Kes ja kuidas saavad kaasa aidata ööelu turvalisemaks muutmisele?» otsime vastuseid küsimustele: mida me vajame selleks, et ennetada purju joomist ja uimastitarvitamist? kuidas vähendada öisest alkoholi- ja uimastitarvitamisest tekkivaid kahjusid? millised ressursid aitavad tagada turvalisust? kuidas toimib koostöö ja kes vastutab? kas on võimalik leida lahendusi, mis teevad õnnelikuks kõik osalised – lõbutsejad, linnaelanikud ja öises linnas töötavad inimesed?

Vestlusringis osalevad Rait Pikaro (Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht), Aivar Riisalu (Tallinna Linnavalitsus), Kardo Kõiv (Venus Clubi juhatuse liige), Villu Kangur (OÜ Reagentuur, esindab klubikülastajaid) ja Taavi Tenso (Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni president).