OTSEÜLEKANNE ⟩ TAI konverentsil räägitakse alkoholist ja illegaalsetest uimastitest Eesti ööelus

Ööelu on üks osa linna kultuurilise ja majandusliku pildi kujundamisest, ent paraku on ööelul ka varjupool, millele annab enim tooni alkoholi, aga ka illegaalsete uimastite tarvitamine. See varjupool toob omakorda kaasa riski nii tarvitajale endale, kui ka teda ümbritsevatele inimestele.

Alkoholi liigtarvitamine on öistel tänavatel kõige enam silmatorkav probleem, samas kui teiste uimastite tarvitamine toimub varjatumalt. Mürgistused, kukkumised, alajahtumised aga ka füüsilise ja seksuaalse vägivalla ohvriks langemine on vaid mõned näited tagajärgedest, mis võivad joobes inimest tabada. See annab rohkelt tööd nii politseile kui kiirabile, et tagada korda ja hoida ära kahjusid. Samal ajal on öine linn ka paljude inimeste elukeskkond – see on inimeste kodu, kus on õigustatud ootus öörahule.