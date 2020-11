Regionaalhaigla verekeskuse verevarud on jõudnud kriitilise piirini

Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on praegu regionaalhaigla verekeskuses olukord, kus haiglatele väljastatakse rohkem verd, kui doonorid suudavad annetada. Lisaks peab verekeskus olema valmis erakorralisteks olukordadeks, kus patsiendi elu päästmiseks kulub palju doonorverd. «Verepuudus on meie kõigi ühine mure, sest abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda meie sõbrad, lähedased või tuttavad ning doonorivere olemasolust võib ühel päeval sõltuda meie elu. Loovutades verd saame anda oma panuse selle jaoks, et Eesti haiglate verevarud oleks piisavad ja abivajajatele tagatud sobiv doonorveri,» lisas Lellep.