Koroonaviiruse laialdase leviku ajal räägitakse sageli viiruse hingamiselundeid kahjustavast mõjust. Medicumi ja Confido meditsiinikeskuse kopsuarst dr Erve Sõõru räägib koroonatõvega seotud hingamisraskustest, nende olemusest ja ennetusvõimalustest.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Kuidas raskendab gripi- või koroonaviirusega nakatumine astma ja krooniliste kopsuhaigustega inimeste elu?

Kõik viirushaigused, sealhulgas Covid-19 on risk krooniliste kopsuhaiguste ägenemisel ja kriitilise seisundi tekkel. Samas, kroonilised kopsuhaigused on sageli aladiagnoositud. Kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust (KOK) põevad sagedamini mehed alates 50. eluaastast ja neil on sagedamini südamehaigusi.

Covid-19 põdev raske KOK-i haige jääb tubaseks ja vajab arstiabi. Tal on risk hingamispuudulikkuse kujunemiseks, kus kopsud ei saa enam oma tööga hakkama. Kuigi astmaatikud ei ole seniste andmete põhjal suur riskigrupp, võib viirus oluliselt raskendada astma kulgu. Teadaolevalt põhjustab Covid-19 haiguslikke muutusi ka teistes elundites.

Mida saaksid riskirühma kuulujad teha hingamisprobleemide ennetuseks?

Koroonaviiruse epideemilise leviku tingimustes tuleb arvestada, et iga inimene võib olla potentsiaalne viiruse levitaja. Pooldan soovitust, et maskide kandmine võiks olla rangelt soovituslik. Kui inimesed kannavad õmmeldud maske, siis neid võiks kohe rohkem olla, et neid jõuaks piisavalt vahetada, pesta vähemalt 65 °C vees 30 minutit ja triikida.

KOK-i ravis kasutatakse erinevaid inhalaatoreid ja muid ravimeid. Soovitan järgida oma raviplaani ja vajadusel konsulteerida arsti või õega. Haiguse kulus on oluline ära tunda hetk (enamasti 6–8 haiguspäev), kui enesetunne halveneb, palavik tuleb tagasi või süveneb õhupuudus – need võivad olla märgid haiguse kiirest halvenemisest. Eestis on seni kasutatud riskirühmadel 2-minutilist koormustesti, kus inimene kodus saab oma tervist ise hinnata õhupuudustunde taseme abil. Oluline on leida aeg, millal helistada arstile ja kutsuda kiirabi.

Kuidas kahjustab koroonaviirus hingamiselundeid?