Psühholoog annab nõu, mis aitab üle saada hambaarsti külastamise hirmust

Mida rohkem mõnd olukorda väldime, seda hirmsam see tundub. «Kui saame end kardetud olukorda siiski pandud, muutub see iga korraga vähem hirmutavaks ja tekib kindlusetunne — jah, ma saan hakkama,» ütleb psühholoog ja peaasi.ee juht Anna Kaisa Oidermaa.

«Üks hea viis hirmudele vastu astuda, on need selgelt sõnastada ja ka teistele välja öelda. Siis saab ka ise paremini aru — ohtlik ei ole mitte niivõrd olukord, vaid mina kardan. Kui oma arstile hirmust rääkida, hoiab kokku ka enda vaimset energiat, vähemalt ei pea kartma ja samal ajal oma hirmu teiste eest peitma. Teistega jagades tekib võimalus tuge ja julgustust saada,» räägib Oidermaa. «Kui arst teab sinu enesetunnet, saab ta arvestada, selgitada lähemalt, mida ta täpselt teeb, olla ise väga rahulik ja kindel ning kogu visiidi ajal toeks olla.»

Oidermaa sõnul võikski alustada sellest, et oma tundele nimi panna ja läbi mõelda, kas hirmust selles olukorras on rohkem kasu või kahju. «Kui leiad, et hirm pigem takistab enda eest hoolitsemist, saab midagi ette võtta selleks, et ta arsti juures talutavalt tasemel püsiks,» ütleb psühholoog.