Valitsuse otsus pani maskitootjad täiel võimsusel tööle

Maske tootva ettevõtte Softcom OÜ osanik Andrus Toom ütles ERR -ile, et pärast teisipäevaseid uudiseid kasvas nõudlus maskide järele vähemalt kümme korda. «Oleme saanud väga palju päringuid nii meditsiinilistele maskidele kui ka korduvkasutatavatele riidest maskidele. Me ikka näeme seda aktiivsust niiöelda jaemüügi poole pealt,» ütles Toom ja lisas, et meditsiinisektorist tellimuste arv kasvanud ei ole.

Prisma Peremarketi sortimendidirektori Kaimo Niitaru sõnul ostetakse nüüd kordades rohkem maske. Varud on aga piisavad ning maskid on praegu soodsama hinnaga kui kevadel.

Terviseameti sõnul võib maski osta apteegist või poest, ühekordse või korduvkasutatava, aga maski võib ka ise teha. Kuigi isetehtud mask ei ole samaväärne meditsiinilise maskiga, kaitseb see tavaolukorras siiski piisavalt. Oluline on meeles pidada, et maski kandmine pidurdab viiruse levikut ainult koos regulaarse kätepesu ja rahvarohketes kohtades teiste inimestega vähemalt kahemeetrise distantsi hoidmisega. Need, kes tunnevad end halvasti, ei tohiks väljas liikuda ka maskiga.