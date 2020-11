Teatud juhtudel tekivad koroonaviiruse antikehad juba tavalisest külmetusest

Väikesel osal populatsioonist on koroonaviiruse vastu tekkinud antikehad nii, et inimene viirusesse SARS-CoV-2 nakatunud ei ole, selgus hiljuti avaldatud uuringust. Teadlased märgivad, et antikehad on tekkinud varasematest külmetushaigustest, mida on põhjustanud koroonaviirusega seotud viirused, kirjutab Novaator.