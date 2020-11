Professor: ilmade külmenedes kuivemaks muutuv õhk teeb meid viirustele vastuvõtlikumaks

Tundlikkus viirusele suureneb siis, kui limaskestad on kuivanud ja ärritunud. Kuiv õhk hakkab inimest häirima, kui suhteline õhuniiskus langeb alla 20 protsendi – seetõttu on soovitatav tundlikel või allergilistel inimestel panna tuppa portatiivne õhuniisuti. Kurnitski lisas, et kui viirusosakesed on ruumis, siis neid kannab ruumist välja vaid hea ventilatsioon – mida rohkem on ventilatsiooni, seda puhtam on õhk ja seda väiksem on nakkatumise risk.