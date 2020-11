Venemaa teatas, et nende koroonavaktsiini tõhusus on 92 protsenti

Tellijale

Sputnik V vaheanalüüs tehti pärast seda, kui 3. faasi kliinilises uuringus tuvastati vaktsiini või platseebot saanute hulgas 20 Covid-19 juhtu, ütleb Vene föderaalse investeerimisfondi (RDIF) pressiteade.

Venemaa 3. etapi uuring jätkub veel kuus kuud ja uuringu andmed avaldatakse rahvusvahelises meditsiiniajakirjas, öeldakse avalduses. Investeerimisfondi pressiteate kohaselt vaktsineeriti 10 000 vabatahtlikku, sealhulgas meedikud ja muud kõrge riskiga rühmad.

Baylori meditsiinikolledži nakkushaiguste spetsialist dr Peter Hotez, kes töötab samuti välja koroonaviiruse vaktsiini, ütles CNN-ile, et kahtleb, kas 20 Covid-19 juhtumit on piisav, et anda ülevaade Sputnik V efektiivsusest. «Ei tundu loogiline väita ainult 20 sündmuse põhjal, et on olemas 92 protsendiline kaitse. Kuid me peame andmeid nägema,» ütles ta.

Investeerimisfondi teade järgnes Pfizeri ja BioNTechi esmaspäevasele teatele, milles edastati, et uuringuandmete varajase analüüsi põhjal on nende Covid-19 vaktsiin üle 90 protsendi efektiivne. Vaheanalüüs tehti enam kui 90 kinnitatud Covid-19 juhtumi põhjal, mis esines uuringus osalejate hulgas. Pfizeri ja BioNTechi kolmanda faasi uuringusse on kaasatud üle 43 530 osaleja ja 38 955 vabatahtlikku on saanud teise annuse, ütles Pfizer esmaspäeval.

Euroopa rahvatervise professor Martin McKee Londoni meditsiinikoolist väitis CNNile, et Pfizer planeeris vaheanalüüsi algselt vaid 32 positiivset Covid-19 juhtumit, kuid USA ravimiamet ütles, et seda ei ole piisavalt.