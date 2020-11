Eestis pole veel grippi leitud, levivad teised viirushaigused

Perioodil 1.-7. november pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 2892 inimest, kellest ligi 1000 pöördumist on seotud laste haigestumisega.

Tallinnas on registreeritud pöördumiste arv nädalaga tunduvalt kasvanud. Lisaks Tallinnale on kõrge hingamisteede viirusnakkuste registreerimise näitaja ka Tartumaal ja Ida-Virumaal.

Haigestumine Euroopa regioonis

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli Euroopa Liidus grippi haigestumise intensiivsus jätkuvalt madal. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on gripiviiruse suhtes testimiste arv tõusnud. Perioodil 12.-25. oktoober tehti 95 riigis 94241 gripiviiruse testi, millest 140 osutusid positiivseks. Nendest 80 moodustavad A-gripiviiruse (peamiselt H3N2 tüvi) ja 60 B-gripiviiruse (peamiselt Yamagata tüvi). Sellest võib järeldada, et haigestumine gripiviirusse on langenud, mida saab seostada Covid-19 vastaste tõrjemeetmete laialdase rakendamisega.