Oluline teada: mis võib viidata diabeedile?

«Inimesed võiksid teada, et abi on tegelikult olemas,» ütleb diabeediõde. «Diabeetikud arvavad, et peaksid iga diabeediprobleemiga minema arsti juurde, kuid iga probleemi ei pea lahendama arst.»

Kui küsimus on glükomeetris, süstimises või süstimistehnikas või kõrge/madala veresuhkru tasemes seoses söögiga, siis selliseks konsultatsiooniks on õige pöörduda esmalt pereõe või diabeediõe poole, räägib Saukas. «Kui on küsimus igapäevases hakkamasaamises, võiksid inimesed pöörduda pereõe või diabeediõe poole – nemad oskavad kindlasti aidata.»

Diabeediõde nõustab insuliinravi reguleerimise, süstimise, veresuhkru mõõtmise, toitumise ja liikumise küsimustes.

Saukase sõnul avaldas ka kevadine eriolukord mõju diabeedihaigetele, kuna liiguti vähem ja toit telliti sagedamini koju. «II tüübi diabeeti soodustab mugav eluviis. Kui on kõht tühi ja nutiseade käepärast, võib kergesti liiga palju sööki tellida. Liikumist oli samuti vähem ja nii mõnelgi tõusis kehakaal,» räägib Saukas.

«Kui on ülekaal ja II tüübi diabeet, siis on oluline, millal, mida ja kui palju süüa ning kuidas liikuda,» tuletab Saukas meelde. «Diabeediõde nõustab, aga inimesel peab ka endal olema soov oma tervist parandada. Inimese enda panus on diabeedi ravis ülioluline — korrigeerida oma söömist ja liikumist. Kui on diagnoositud II tüübi diabeet, siis põhilised mõjutajad on ülesöömine ja mitte-liikumine ehk mugav eluviis.»

Kuigi I tüübi diabeedi põhjuseid ei ole lõpuni välja selgitatud, on siiski mõned tegurid, mis sellele kaasa aitavad – üks neist on stress, pidev pingeolukord ja viirushaigused. «Niipalju kui võimalik, on soovitav pingeid maha võtta, nii tööl kui suhetes,» ütleb Aili Saukas.

Kolm diabeedi kuldreeglit

Söö regulaarselt: kõik põhitoidukorrad on olulised – nii hommiku-, lõuna- kui õhtusöök.

Liigu regulaarselt: soovitav on igapäevane liikumine, vähemalt 0,5-1h.

Ei hilistele näksidele: Kõik rasvased ja magusad näksid, puuviljad ja magusad joogid võiks pärast kl 19 ära jätta, sest kui peale seda liikumist ei ole, siis inimene ei kuluta seda energiat ära ja kehakaal tõuseb.

Kolm diabeedimüüti

Diabeetik sööb ainult kapsast ja porgandit

Tegelikult ei keelata päris ära ka kommi söömist, aga tuleb teada, millal ja kuidas süüa, et veresuhkur jääks normi.

Diabeetik võiks süüa suhkru asemel mett

Diabeetikul ei ole mõistlik suhkrut meega asendada – mees on küll rohkem kasulikku kui suhkrus, aga ka mesi tõstab sama kiiresti veresuhkrut nagu tavaline suhkur.

Suhkruvaba toode on diabeetikule hea

«Suhkruvaba» toode ei tähenda, et see veresuhkrut ei tõsta. Selles võib olla sama palju või isegi rohkem süsivesikuid kui tavatootes. Tuleb vaadata mitte ainult suhkrusisaldust, vaid kõigi sahhariidide sisaldust. Veresuhkrut tõstavad süsivesikud. Mida rohkem on toidus süsivesikuid, seda kõrgemale veresuhkur tõuseb.

Kolm diabeedi tunnust

Sagedane janu ja suukuivus

Sagedasem urineerimine

Väsimus/jõuetus