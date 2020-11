Terviseamet: huviringid on muutumas koroonakolleteks

Koroonaviirus on hakanud hoogsat levima nii kooli- kui profikoorides, aga ka lasteringides, sporditreeningutel ja teistes huviringides, kus inimesed on tihedalt koos ja aerosoolid pääsevad vabalt õhus ringlema.

ERR-ile teadaolevalt on üks suuremaid koldeid seotud laulukooriga Ellerhein, lisaks on haigestunuid paljudes koolikoorides, nii laste kui ka õpetajate seas. «Laulmine on, jah, ohtlik tegevus,» ütles terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ning lisas, et laulmine kannab viiruse väga kaugele, kuna lauldakse tugevalt.