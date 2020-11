Ravimiamet selgitab, mis seisus on koroonavaktsiinide väljatöötamine

Pandeemia tõttu käib hetkel koroonavaktsiinide väljatöötamine, et need saaksid müügiloa ja oleksid kättesaadavad võimalikult ruttu. Praegu on käimas mitme rahvusvahelise ravimifirma vaktsiiniarendustöö, kuid Euroopa Ravimiameti andmetel ei ole Euroopa Liidus veel heaks kiidetud ühtegi koroonaviiruse nakkuse ennetamiseks mõeldud vaktsiini.