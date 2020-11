Uuring: Eesti noormehed on pikkuselt maailmas kolmandal kohal

Valik uuringutulemusi: 19-aastane poiss Laosest on sama pikk (162,8 cm) kui 13-aastane Hollandis elav noormees. 19-aastane tütarlaps, kes elab Guatemalas või Nepaalis, on keskmiselt sama pikk (152 cm) kui 11-aastane Hollandi tüdruk. 19-aastaste Eesti tüdrukute keskmine pikkus on 168,8 cm ja poistel 183,1 cm.

FOTO: Shutterstock