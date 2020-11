Vitamiin, mis säästab meie närvide igapäevast tööd

Juba 19. sajandil teati, et B1-vitamiini puudus on seotud ühekülgse ja puuduliku toitumisega, seega tervislike eluviiside ja toitumisega tiamiinivaegust enamasti ei teki. Millistest looduslikest allikatest me seda saame ning mida toob endaga kaasa antud vitamiini puudus?