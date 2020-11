Neuroloog räägib, kuidas saada võitu häirivast valust

Närvijuurekahjustuse korral kiirgub aga valu jalga – kas kanda, suurde varbasse, väikestesse varvastesse – samuti võib olla labajalg nõrgaks jäänud. «Väga selgelt tekivad tundlikkushäired, tuimus labajalal või kuskil sääres,» kirjeldab neuroloog. Haruldasem on närvijuurekahjustusest tingitud põie tühjendamise häire.

Adekvaatne valuravi tähendab õigetes annustes ravimeid, piisavalt lühikese aja jooksul, jälgides kõrvaltoimeid. Enamasti ei ole patsiendil onkoloogilist haigust ega kasvaja metastaase lülisambas, mille puhul on ravi hoopis erinev.

Kui nädal või kauem on võetud näiteks seljavalu korral valuvaigisteid, oldud vastavalt vajadusele puhkerežiimil, peaks asjad minema juba ülesmäge. «Siis tuleb tulla tagasi ellu ja võimalusel alustada taas liikumist ja teha füsioteraapiat ehk kehalisi harjutusi,» räägib Haldre.

Parim on neid õppida ja teha füsioterapeudi pilgu alla, sest tema näeb, millised liigutused on piiratud, kus tekib lihaspinge ja saab soovitada, mida teha rohkem ning mida vähem. Vajalik võib olla ka lülisammast ümbritsevate lihaste arendamine. «Tuleb oma selga kui tööriista kasutada õigesti,» toonitab neuroloog. Näiteks kui tõsta raskusi, kummardudes kaugele ette, on koormused osadele lülisamba liigestele väga suured. Soovituslik oleks tõsta raskusi kükkis ja sirge seljaga.

Kroonilise valu tagamaad

«On oluline teha kõik, et välja ei kujuneks krooniline valu,» rõhutab Haldre.

Kroonilise valu puhul on valutundlikkus ehk valulävi langenud. Peaaju on see, mis annab organismi tulevale impulsile emotsionaalse värvingu, nii meeldivale kui ebameeldivale. Selle sõel laseb piltlikult öeldes läbi rohkem impulsse, mida tuntakse valuna ja mis tüüpiliselt ei jõuaks teadvusesse. «Ei ütle, et inimene tundlikum on, aga neid impulsse lihtsalt ei selekteerita enne ära.» Valuläve aitavad kroonilise valu korral taas tõsta erinevad antidepressandid ja epilepsiaravimid. Arst selgitab, et nendes ei ole valuvastast ainet, kuna valu tekkemehhanism ei ole samasugune nagu vastu kivi varvast ära lüües.

«Need ravimid aitavad üldisemalt kontrollida valuülekande läbiminekut seljaajust ja kuidas seda valu käsitletakse peaajus.» Neuroloog lisab, et kui tegemist on kroonilise valuga, peab ravi olema kompleksne, holistiline. Ravis on kolm alussammast: medikamentoosne ravi, füsioteraapia ja siis psühhoteraapia, kognitiiv-käitumusliku suunaga. Sageli käiakse ka valukabinettides.

«Kinnitan, et on inimesi, kes teevad väga vastutustundlikult füsioteraapia harjutusi. Minu hinnang on, et koos harjutustega tunneb patsient ennast paremini kui ilma harjutusteta. Psühhoteraapia kättesaadavus on muidugi väike, võiks olla hulga suurem – see on tõesti probleem.»

Kui inimene on ärevuses, depressioonis, kipub ka valukontroll olema niiöelda lõdvem.

«Vaimne tervis, entusiasm, normaalne meeleolu, see on igal juhul kasulik, et hakkama saada probleemidega. Samuti selles, et kroonilist valu välja ei kujune, on emotsionaalne hea tase väga oluline.»

Oluline veresoonte tervis