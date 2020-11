Uuring: Covid-19 hingamispuudulikkust ei põhjusta enamasti tsütokiinide torm

Washingtoni ülikooli haiglas tehtud uuringu osutab, et kontrolli alt väljunud immuunvastus ei ole enamiku haiglaravil viibivate Covid-19 patsientide peamine probleem. Ainult 4 protsendil uuringus osalenud patsientidest tekkis tavatult kõrge immuunrakkude tase, mida tuntakse tsütokiinide tormina. Ülejäänutel tuvastati küll põletikulised protsessid, aga uuringu autorite sõnul ei olnud see märkimisväärselt kõrge infektsiooniga võitlevate inimeste kohta. Uurijate sõnutsi oli haiglaravil viibivate Covid-19 patsientidel kehas isegi madalam põletiku tase kui see on tavaliselt ägeda gripiviiruse korral.

13. novembril ajakirjas Science Advances avaldatud leiud aitavad selgitada, miks põletikuvastased ravimid nagu deksametasoon aitavad ainult väikest osa raskekujulise Covid-19-ga inimestest, ja viitavad, et Covid-19 hingamispuudulikkuse põhjusi on vaja rohkem uurida.

«Üks esimestest Hiina Covid-19 patsientide kohta avaldatud dokumentidest teatas intensiivravil olevate inimeste tsütokiinide kõrgest tasemest, mida me võiksime nimetada tsütokiinide tormiks,» ütles uuringu kaasautor, doktor Philip Mudd, erakorralise meditsiini dotsent. «Tahtsime paremini mõista, kuidas see tsütokiinide torm välja näeb, nii et hakkasime seda oma patsientidelt otsima ja olime väga üllatunud, kui me seda ei leidnud. Leidsime, et tsütokiinide tormi ilmneb, kuid suhteliselt harva, isegi Covid-19 patsientidel, kellel on hingamispuudulikkus ja kes vajavad ventilaatorit,» tähendas arst.