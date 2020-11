Uuring: Eestis on rasvunud iga neljas mees ja viies naine

«Seda, kas meeste rasvumise levimuse kasvu aeglustumine alates 2010. aastast ning naiste rasvumise levimuse langus alates 2016. aastast on püsivad, on praegu veel vara öelda,» ütle Kender. Ta lisas, et siiski võib selline muutus tähendada, et teaduskirjanduses esitatud prognoos sellest, et 2025. aastal on Eestis üle 20-aastaste täiskasvanute rasvumise levimus 34%, on üle hinnatud.