Lätis vähenes koroonaviirusega nakatumine

Kui veel pühapäevase seisuga teatas Läti 316 uuest koroonaviirusega nakatunust, mis moodustas 7,8 protsenti testitutest, siis esmaspäeval teatas Eesti lõunanaaber, et teste tehti 2343 ja neist 3,8 protsenti ehk 89 inimest andis viiruse suhtes positiivse proovi, edastas Läti rahvusringhääling.

Leedu peaepidemioloog Loreta Ašokliene ütles, et koroonaviiruse uute nakkusjuhtude juurdekasv hakkab aeglustuma ja on märke, et olukord muutub tasapisi stabiilseks, kuigi jääb keeruliseks.