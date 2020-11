Moderna koroonavaktsiin näitab kõrgemat tõhusust kui konkurendi oma

Tulemused on ligi viie protsendi võrra paremad eelmisel nädalal avaldatud teise USA ravimifirma Pfizeri vaktsiini tõhususest ja suurendavad kindlustunnet, et valmimas on vaktsiinid, mis võivad aidata pandeemia lõpetada. Mõlemad ettevõtted kasutasid oma vaktsiinide kujundamisel uudseid arendusvõtteid, tänu millele on võimalik vaktsiine välja töötada kiiremini kui kunagi varem.