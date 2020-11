Ülemarst Peep Talving: kandke maski kõikjal, kus on inimesi

Regionaalhaigla on kõrgema etapi haiglana Põhja-Eesti elanikkonna meditsiinilise turvalisuse tagaja. «Palun anname kõik oma parima, et haiglate igapäevatöö, sealhulgas plaaniline ravitöö, saaks jätkuda ja Covid-19 ei võtaks meilt ära seda ressurssi, mis on nii paljudele kriitiliselt vajalik,» sõnas regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. «Viiruse piiramiseks ja aeglustamiseks tuleb lisaks maski kandmisele kindlasti ka käsi pesta, distantsi hoida ja kogunemistest hoiduda,» lisas Peedu.