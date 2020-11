5 praktilist nippi mehele, mis aitavad elukvaliteeti ja eluiga tõsta

1. Söö kõrvitsaseemneid ja tomatit

Soovitaja: Teele Teder, toitumisnõustaja

Kuigi laias laastus kehtivad meile olenemata soost sarnased toitumis- ja liikumissoovitused, on osad toidud meestele nende tervise seisukohalt olulisemad kui naistele.

Näiteks kõrvitsaseemned oma kõrge tsingisisalduse pärast. Tsink avaldab olulist mõju meeste tervisele, parandades seksuaalset võimekust ja viljakust. Tsinki leidub spermas ja eesnäärmes, see on vajalik eesnäärme normaalseks talitluseks. Tsink aitab hoida organismis vajalikku testosteroonitaset ning ennetada erektsioonihäireid. Kellele aga kõrvitsaseemned ei sobi, võib tsinki saada ka pähklitest, kaunviljadest, täisteraviljadest ja munast.

2. Ära peida oma emotsioone!

Soovitaja: Katre Pääso, psühhiaater

Vaimse tervise hoidmiseks piisab enamasti lihtsatest võtetest, mis töötavad just siis, kui neid kasutada regulaarselt ja järjepidevalt. Samas on juba välja kujunenud vaimse tervise häirete puhul palju keerulisem tekitada tagasi tasakaalu ajukeemias, mis vastutab meie meeleolu ja üldise heaolutunde eest.

Sinu vaimsele tervisele on hea, kui jagad oma muresid, sest üksi oma peas mõtteid keerutades kaldume üle mõtlema ja kaotame võime näha olukordi objektiivselt. Oma emotsioonide liigne vaoshoidmine ei toeta vaimset tasakaalu. Levinud ütlus «mehed ei nuta», töötab hoopis vaimset tervist kahjustavalt. Seega, mehed, nutt on terviseks! Oma emotsioonide väljendamine on hea vaimse tasakaalu ja tugevuse tundemärk.

Kindlasti võiks mehe menüüsse kuuluda ka tomat või isegi miks mitte ketšup, sest neis sisaldub meeste jaoks eriti oluline antioksüdant lükopeen. Tomatite kuumutamisel purunevad nende rakuseinad ning see aitab organismil lükopeeni võrreldes värskete tomatitega paremini omastada. 2002. aastal läbi viidud uuringutega (U.S. National Cancer Institute) tõestati, et meestel, kes söövad kaks või enam korda nädalas tomateid, väheneb risk haigestuda eesnäärmevähki.

3. Lase ennast analüüsida

Soovitaja: dr Jüri Laasik, laboriarst

Praktika näitab, et keskmine Eesti mees jõuab arsti juurde mõnevõrra hiljem kui Eesti naine. Kas see peaks nii olema? Kindlasti mitte. Tegelikult on mehed viimastel aastatega väga palju terviseteadlikumaks muutumas. Loodus on paika pannud, et erinevad tõved ohustavad mõlemaid sugupooli ja kui lisada veel meeste riskialtim suhtumine, olemegi silmitsi faktiga, et mingist east alates on mehi vähem kui naisi. Kas meie, mehed, ei peaks seetõttu pöörama rohkem tähelepanu oma tervisele ja seda ohustavatele riskidele?

Nooremate, 18-40. aastaste meeste tervisekäitumises on valdav mõtteviis «pole häda, pole vaja arsti». See suhtumine ei ole siiski õige, sest sageli võivad mitmed haigused, mis hiljem väga raskete tagajärgedega lõppevad, alata suhteliselt tagasihoidlike sümptomitega. Neid haiguse algeid on siiski võimalik paljudel juhtudel avastada ning üheks võimalikuks ja lihtsaimaks mooduseks on oma tervise regulaarne kontrollimine laborianalüüside abil.

4. Külasta apteeki!

Inge Mesek, apteeker