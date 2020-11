Terviseameti detektiivid: koroonajaht käib meile üle jõu

Inimestele, kellel on tekkinud pärast terviseametilt või kõnerobotilt teate saamist segadus, kas eneseisolatsiooni peavad jääma ka lähikontaktsega kokkupuutunud inimesed, vastab terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar, et lähikontaktsetega kokku puutunud inimesed ei pea jääma eneseisolatsiooni enne, kui lähikontaktne haigestub ise ja siis juba hakatakse selle uue haigestunu järgi vaatama, et kes on tema lähikontaktsed.