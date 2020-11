Kas tuua lähedane viirusohu eest hooldekodust koju?

Viirused ja piirangud

Viirushaiguste hooajal on hooldekodudes keeruline ­lähedasi külastada, kuna kehtestatud keelud ja piirangud kehtivad ühtmoodi kõigile, olenemata asukate tervisest või nende pereliikmete omast, selgitab Teder. «Tähtis on sel juhul kaasata arutellu ka oma kõrges eas või abi vajav pereliige ja küsida tema arvamust. Soov olla oma otsustes vaba on tähtis igale inimesele, olenemata vanusest, seda nii kaheaastasele kui ka 82-aastasele,» sõnab Teder.

«Kui hooldekodus peaks sealsete asukate ja töötajate seas viirus levima hakkama, siis on seni nähtust selge, et haigus puudutab enamikku selle elanikke, kas siis haigestumise või sunnitud isolatsiooni kaudu. Omas kodus elades, kus käib mõni kindel inimene abistamas, on viiruse levik oluliselt piiratum,» ütleb Teder. Kui pere kaasab hooldusteenuse pakkuja, tuleb arvestada, et tema käib üldjuhul abistamas ühes kuni kolmes kodus.