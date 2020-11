Soome valitsus kavatseb reisipiiranguid pikendada

Schengeni reeglite järgi tohib piirid sulgeda kuueks kuuks ja see tähtaeg on Soomes täis saanud.

Euroopa-asjade minister Tytti Tuppurainen avaldas Soome ringhäälingule Yle veendumust, et reisipiirangute pikendamist õnnestub põhjendada. «Mina isiklikult ei pea tõenäoliseks, et Euroopa Liit sunniks liikmesriiki keset seda pandeemiat kehtestama sellist piirikorraldust, mida riik ise õigeks ei pea. Usun, et kui Soome oma otsust hästi põhjendab, siis leiame mõistmist,» ütles minister.