Beebide füsioterapeut õpetab, mida tuleks lapse esimesel eluaastal tähele panna

Samuti peab Urmi sõnul jälgima, et lapse lihastoonus poleks liiga kõrge ega madal. Sellised probleemid annavad endast märku, kui näiteks on raske vahetada mähet või last vannitada. «Beebi ei suuda siis säilitada kõhuliasendit. See tähendab, et ta õlavööde on nõrk, käed vajuvad laiali, aga võib ka olla, et õlavööde on liiga pinges ja nad teevad nn «lennukit».» Vähene kõhuliasendis olemine mõjutab hiljem lapse rühti, kuna lülisamba füsioloogilised kõverused jäävad normaalselt välja arenemata. «Lapse õlavööde jääb nõrgaks, ta ei suuda lükata ennast neljakäpuli asendisse ja käputama hakata. See tähendab, et hiljem kiire kasvu perioodil võib lapsel areneda rühihäire,» hoiatab Urb.