Doonorikriis koroonaajal: verevarud on vähenemas kriitilise piirini

«Koroonaviiruse levik on meie ühiskonnas küll kriitiline probleem, aga samal ajal ärme unusta ka kõiki teisi patsiente. On väga palju inimesi, kes vajavad erinevate operatsioonide või õnnetuste tõttu vereülekannet. Peame selleks valmis olema, et iga hetk neid aidata,» räägib Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja, ülemarst dr Gulara Khanirzayeva.

Paraku ollakse tänases olukorras verevarudega kriitilise piiri lähedal. Arst tõdeb, et kevadise eriolukorra ajal langes doonorite arv märgatavalt. Praegugi näeb verekeskus hirmuga, et sama tendents võib korduda. Eks probleemi üheks põhjuseks on koroonanakatunute kõrge arv, mistõttu on suur hulk inimesi karantiinis ja ei saa verd annetama tulla. Kahjuks aga on neidki, kes pelgavad verekeskuse külastamist koroonaviiruse laialdase leviku pärast.

Doonoritele tagatakse ohutus

«Loomulikult mõistame, et koroonaviiruse levik on praegu tõusvas trendis ja see on hirmutav. Verekeskusesse tulemist aga kartma ei pea, sest risk siin viirusega nakatuda on väga minimaalne,» julgustab verekeskuse ülemarst. «Ärge kartke meie juurde tulla! Jälgime kõiki ohutusnõudeid, mis terviseamet on kehtestanud ja jälgime riikliku olukorda. Panustame omalt poolt nii palju, kui võimalik, et vereloovutusprotsess oleks annetajale ohutu.»

Verekeskus lubab tööle ainult töötajaid, kes on terved ega ole olnud lähikontaktis koroonanakatunuga. Ka doonoriteks on vaid terved, riskivabad inimesed. Lisaks jälgitakse võimalusel distantsihoidmist ning tagatud on käte desinfitseerimis- ja pesemisvõimalused. Personal kannab maske, doonoritele on see soovituslik – maski võid soovi korral küsida registratuurist.

Doonorite hajutamiseks on verekeskus loonud broneeringusüsteemi. Loomulikult võetakse annetajaid ka elava järjekorra alusel vastu, kuid võimalusel võiks verekeskuse kodulehel eelnevalt aja broneerida. Nii saab tagada, et korraga ei viibi verekeskuses liiga palju inimesi. Arsti sõnul vajatakse kõikide veregruppide verd, et tagada piisavad varud. Seega on kõik vereloovutajad oodatud.