Värske koroonauuring: Eestis on nakatunud 5000 inimest

Sotsiaalminister Tane Kiige sõnul näitasid seireuuringu esialgsed andmed, et 2000-inimeselise juhuvalimi seast tuvastati üheksa nakatunut. «See näitas, et jätkuvalt on meil asümptomaatilisi viiruskandjaid, mis omakorda tähendab, et tuleb olla ettevaatlik liikudes avalikes siseruumides, ühistranspordis,» sõnas Kiik, tutvustades TÜ peremeditsiini professori Ruth Kalda ülevaadet valitsusele.

«Me näeme, et meil ei ole väga massilist varjatud levikut, aga me näeme, et nakatunute osakaal on kõrgem kui ametlik statistika seda näitab. Eesmärk on loomulikult saavutada sarnane olukord nagu suvekuudel, kus oli ka hetki, kus juhuvalimitega ehk asümptomaatiliste testimisega oli laineid, kus ei tuvastatud ühtegi nakatunut,» märkis minister ERRi vahendusel.