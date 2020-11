Tartu Ülikooli teadlased: antibiootikumide kasutamist tuleb Eestis paremini reguleerida

Järjest enam infektsioonhaigusi ei allu mikroobivastasele ravile, kuna tekkinud on antibiootikumiresistentsus. Praeguseks on resistentsust täheldatud näiteks urotrakti infektsioone, tuberkuloosi, suguhaigusi ja bakteriaalset kopsupõletikku põhjustavate mikroobide puhul. Antibiootikumiresistentsus on ülemaailmne probleem, mis nõuab tähelepanu ja kiiret tegutsemist. Eestis kasutatakse inimmeditsiinis mikroobivastast ravi vähem kui Euroopas keskmiselt. Teadlased täheldasid aga, et sageli kipuvad Eesti arstid kasutama liiga laia toimespektriga antibiootikume. See võib soodustada resistentsuse teket ja soovimatuid kõrvaltoimeid.