Sünnitusmajad on enneaegse sünni päeva puhul sirelilillas valgusrüüs

Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Saik selgitas, et mida lühemat aega on beebi jõudnud ema kõhus kasvada, seda rohkem vajab ta pärast sündi meditsiinilist tuge ja jälgimist. Meditsiinipersonali ja aparatuuri kõrval on äärmiselt tähtis roll ka perekonnal, kes saab vastsündinule pakkuda hädavajalikku lähedust ja hoolt. Pelgulinna sünnitusmajas näeb igal aastal ilmavalgust 3200–3500 last, neist 170–200 on enneaegsed, kes veedavad oma esimesed elupäevad, nädalad või kuud haiglas.