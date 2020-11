Fauci avaldas, mida arvab Moderna uuest vaktsiinist

Intervjuus AFP-le ütles Fauci, et oleks leppinud vaktsiiniga, mis kaitseb 70–75 protsenti inimestest haigestumise eest. «Mõte, et meil on 94,5-protsendilise efektiivsusega vaktsiin, on hämmastavalt muljetavaldav. See on tõesti tähelepanuväärne tulemus, mida ma ei usu, et keegi oleks oodanud – nii hea,» sõnas ta.