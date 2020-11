Teadlane selgitab, miks on Covid-19 üks suurimaid riskitegureid ohtlik

Teine uuring hõlmas Covid-19 hospitaliseerimiste määra enam kui 334 000 inimese seas Ühendkuningriigis. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Science avaldatud uuring leidis, et ehkki see näitaja saavutas kõrgeima taseme inimestel, kelle kehamassiideks (KMI) oli 35 või suurem, hakkas see tõusma kohe, kui inimese KMI tõusis üle 25. Soomes loetakse koroonaviiruse riskirühma inimesed, kelle kehamassiindeks on suurem kui 40.