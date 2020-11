Koroonapiirangud haiglates tõid pahameelelaine ja solvava sisuga kirjad

«Täna on meil osakonnas kõige väiksem beebi 500-grammine ja selle ühe beebi ravimeeskonnas on üks õde, ühe lapse kohta palju, palju lastearste. Kui me nüüd mõtleme, mis juhtuks, kui meie personal jääks haigeks... Need piirangud ongi seatud eelkõige meie personali, sünnitajate kaitseks, kõige väiksemate, kõige haigemate kaitseks,» rääkis Ida-Tallinna keskhaigla neonatoloogia osakonna juhataja Pille Andersson.