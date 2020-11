PERH-i ülemarst pooldab koroonapiirangute karmistamist: meil ei ole teist teed

«Riigi teatud sulgemine peab ühel hetkel toimuma, ja ma olen teadlik, et inimesed saavad kannatada ja tegevusi piiratakse, aga ma arvan, et meil ei ole teist teed,» ütles ülemarst.

Talvingu sõnul on tegu salakavala haigusega, mille levikut on väga keeruline piirata, kuna praegune koroonaviiruse variant on kõige nakkavam 24 kuni 48 tundi enne seda, kui haigusnähud tekivad – see teebki haigusest nähtamatu vaenlase ja on põhjus, miks viirus levib nii laialt.

Talving märkis, et tema hinnangul ei saagi pandeemia piiramine olla päris demokraatlik protsess, vaid pigem veidike militaarne. «Siin on palju otsuseid, mis on karmid, aga soovitustega, ma arvan, me väga kaugele ei jõua – inimesed lihtsalt ei võta seda tõsiselt,» lausus Talving.

Tartu Ülikooli teadlaste korraldatud koroonaviiruse seireuuringust ilmnes, et 0,4 protsenti Eesti elanikkonnast ehk umbes 5000 inimest on koroonaviirusega nakatunud.

Terviseameti sõnul on koroonaviiruse levik Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes. Paljudel inimestel avaldub koroonaviirus kergete sümptomitega või on täiesti tunnusteta, mistõttu tuleb hoida kaaskodanikega distantsi, kanda maski, õhutada ruume, pesta käsi ja laadida alla HOIA mobiilirakendus. Sellest nädalast hakkasid kehtima rangemad distantsinõuded paljudes avalikes ruumides.

Igaüks peaks korraldama võimalikult suure osa oma asjaajamistest elektrooniliste kanalite kaudu, näiteks sooritada pangatehingud internetis – nii saab vältida asjatuid kontakte ja vähendada nakatumise riski. Haigusnähtude puhul tuleb püsida kindlasti kodus ja võtta ühendust perearstiga.

Info saamiseks on olemas usaldusväärsed allikad. Koroonaviiruse teemal levib sotsiaalmeedias eksitavat infot ja vandenõuteooriaid, mis panevad inimesi enda ja teiste tervisega asjatult riskima ning aeglustavad sellega tavaelu juurde naasmist. Terviseamet kutsub inimesi üles jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda infot, mis on nende allikate poolt kinnitatud. Infot koroonaviiruse kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt, aadressilt kriis.ee ja riigiinfo telefonilt 1247.