PERH-i ülemarst soovitab koroonapiirangute karmistamist

«Riigi teatud sulgemine peab ühel hetkel toimuma, ja ma olen teadlik, et inimesed saavad kannatada ja tegevusi piiratakse, aga ma arvan, et meil ei ole teist teed,» ütles ülemarst.

Talvingu sõnul on tegu salakavala haigusega, mille levikut on väga keeruline piirata, kuna praeguse koroonaviiruse variant on kõige nakkavam 24 kuni 48 tundi enne seda, kui haigusnähud tekivad – see teebki haigusest nähtamatu vaenlase ja on põhjus, miks viirus levib nii laialt.